Bandiere Blu 2026 | 257 località rivierasche e 87 approdi turistici
Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate a 257 località rivierasche e a 87 approdi turistici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, presso la sede del Cnr, alla presenza dei sindaci delle località premiate. L’annuncio è stato comunicato dalla Foundation for Environmental Education, che ha valutato le località in base a criteri ambientali e di qualità delle acque. La consegna delle bandiere rappresenta un riconoscimento ufficiale a livello internazionale.
ROMA – Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e annunciate ieri alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma, nella sede del Cnr. 257 località rivierasche e 87 approdi turistici potranno fregiarsi del riconoscimento. Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi delle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) e rispondenti agli indicatori Bandiera Blu più stringenti del 50% rispetto alla classificazione eccellente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Bandiere Blu 2026
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