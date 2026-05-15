Bancomat esploso a Frattaminore | nuovi attacchi dei malviventi nel comune

Nella mattina di oggi, un bancomat è stato fatto saltare in aria nel comune di Frattaminore. Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo l'esplosione e stanno conducendo le indagini sul caso. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui danni riportati dall'istituto di credito coinvolto. Si tratta dell'ultima di una serie di azioni di questo tipo avvenute nell'area negli ultimi mesi. Le autorità stanno analizzando i reperti e le eventuali telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa notte, un’esplosione ha allarmato i residenti di Frattaminore, comune situato nel napoletano, mentre un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat nella piazza Atella. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha dato avvio a un’ operazione investigativa per fare luce sull’accaduto. L’ATM preso di mira appartiene alla Bper e, secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui travisati avrebbero detonando lo sportello, riuscendo a portare via una somma di denaro ancora da quantificare. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, facendo sparire rapidamente le loro tracce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bancomat esploso a Frattaminore: nuovi attacchi dei malviventi nel comune. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Sullo stesso argomento Frattaminore, assalto nella notte al bancomat della BPER: ATM fatto esplodere in Piazza AtellaPaura nella notte a Frattaminore, dove alcuni malviventi hanno assaltato lo sportello ATM della Banca BPER in Piazza Atella facendolo esplodere per... Leggi anche: Bancomat esploso, torna la banda della ‘marmotta’ a Ravenna Bancomat esploso a Frattaminore: nuovi attacchi dei malviventi nel comune.Questa notte, un’esplosione ha allarmato i residenti di Frattaminore, comune situato nel napoletano, mentre un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat nella piazza Atella. L’intervento imm ... napolipiu.com Esplode il bancomat della Bper a Frattaminore nella notte: banditi in fuga dopo il colpo in Piazza AtellaPaura nella notte a Frattaminore: fatto esplodere il bancomat della Bper in Piazza Atella. I responsabili sono fuggiti in auto. ilgazzettinovesuviano.com