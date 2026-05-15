Un bambino di quasi 13 anni è stato vittima di violenze ripetute da parte del padre nel comune di Montebelluna. Secondo le ricostruzioni, anche i fratelli avrebbero partecipato ai maltrattamenti. L'insegnante di sostegno ha segnalato la situazione attivando il protocollo di tutela, dopo aver assistito a un pianto del bambino durante le lezioni. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulle eventuali responsabilità legate a quanto accaduto.

Una semplice domanda fatta in classe in occasione della festa del papà avrebbe portato alla luce anni di presunti maltrattamenti all’interno di una famiglia di Montebelluna, in provincia di Treviso. Protagonista della vicenda è un bambino di quasi 13 anni, chiamato con il nome di fantasia Angelo, che avrebbe raccontato di essere stato vittima di violenze fisiche e psicologiche continue da parte del padre. Secondo quanto ricostruito, anche i fratelli lo avrebbero colpito. Bambino picchiato dal padre a Montebelluna, il caso emerso a scuola Il racconto Il coinvolgimento dei fratelli maggiori Le intercettazioni e le riprese in casa... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino picchiato per anni dal padre a Montebelluna, anche i fratelli lo colpivano: il pianto con l'insegnante

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