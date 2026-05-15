Aversa parte l’illuminazione pubblica in via Nobel | Un’attesa lunga 36 anni

Da ieri sera, via Nobel ad Aversa è stata dotata di nuova illuminazione pubblica. I pali lungo l’arteria, che collega l’area orientale con il centro cittadino, sono stati accesi dopo oltre un anno di lavori di riqualificazione. La realizzazione rappresenta una svolta per la strada, che attendeva questa sistemazione da circa 36 anni. La riqualificazione è stata completata con l’installazione delle nuove luci lungo l’intera lunghezza della via, migliorando la sicurezza e la visibilità notturna.

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