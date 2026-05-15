Aversa parte l’illuminazione pubblica in via Nobel | Un’attesa lunga 36 anni
Da ieri sera, via Nobel ad Aversa è stata dotata di nuova illuminazione pubblica. I pali lungo l’arteria, che collega l’area orientale con il centro cittadino, sono stati accesi dopo oltre un anno di lavori di riqualificazione. La realizzazione rappresenta una svolta per la strada, che attendeva questa sistemazione da circa 36 anni. La riqualificazione è stata completata con l’installazione delle nuove luci lungo l’intera lunghezza della via, migliorando la sicurezza e la visibilità notturna.
Da ieri sera via Nobel è finalmente illuminata. Sono stati infatti accesi i pali della pubblica illuminazione lungo l’arteria che collega l’area orientale con il centro di Aversa e che da oltre un anno è interessata da lavori di riqualificazione. I lavori, però, non sono ancora conclusi. Nei prossimi giorni verrà completato l’asfalto, mentre resta aperta la questione del parcheggio selvaggio, con numerose auto che continuano a sostare sui marciapiedi per raggiungere le attività commerciali della zona. Per far fronte al problema, l’assessore ha fatto sapere a Teleclubitalia che sono in corso i lavori per un’area parcheggio in via Fortunato, traversa di via Nobel, che potrà ospitare circa 40 posti auto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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