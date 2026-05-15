Avellino sottoscritto un protocollo d' intesa tra i Carabinieri e l' Azienda Speciale Consortile A04

Da avellinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio ad Avellino si è svolta la firma di un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04. L’accordo è stato siglato presso la Caserma “Nicola Litto” e riguarda la collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica. La firma ha coinvolto i rappresentanti delle due istituzioni, che si sono incontrati per formalizzare l’intesa. La collaborazione prevede lo svolgimento di attività condivise e lo scambio di informazioni tra le parti.

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Nel pomeriggio di ieri, ad Avellino, presso la Caserma “Nicola Litto”, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04, finalizzato alla collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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