Avellino sottoscritto un protocollo d' intesa tra i Carabinieri e l' Azienda Speciale Consortile A04
Ieri pomeriggio ad Avellino si è svolta la firma di un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04. L’accordo è stato siglato presso la Caserma “Nicola Litto” e riguarda la collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica. La firma ha coinvolto i rappresentanti delle due istituzioni, che si sono incontrati per formalizzare l’intesa. La collaborazione prevede lo svolgimento di attività condivise e lo scambio di informazioni tra le parti.
Nel pomeriggio di ieri, ad Avellino, presso la Caserma “Nicola Litto”, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04, finalizzato alla collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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