Avellino sottoscritto un protocollo d' intesa tra i Carabinieri e l' Azienda Speciale Consortile A04

Ieri pomeriggio ad Avellino si è svolta la firma di un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04. L’accordo è stato siglato presso la Caserma “Nicola Litto” e riguarda la collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica. La firma ha coinvolto i rappresentanti delle due istituzioni, che si sono incontrati per formalizzare l’intesa. La collaborazione prevede lo svolgimento di attività condivise e lo scambio di informazioni tra le parti.

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