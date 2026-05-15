Avellino parte il tour elettorale della candidata sindaco Laura Nargi | gazebo nei quartieri per ascoltare la città
Da sabato 16 maggio, la candidata sindaco di Avellino ha avviato un tour elettorale che prevede l’allestimento di gazebo nei quartieri della città. L’obiettivo principale è incontrare direttamente cittadini, famiglie e giovani, ascoltando le loro esigenze e opinioni. L’iniziativa si svolge in diversi quartieri, offrendo uno spazio di confronto aperto e informale. Nessun evento ufficiale o discorso pubblico, solo incontri diretti con le persone che vivono e lavorano nella città.
Parte il tour elettorale della candidata sindaco Laura Nargi: gazebo nei quartieri per ascoltare la città Prende il via da sabato 16 maggio il tour elettorale della candidata sindaco di Avellino, Laura Nargi, un percorso di ascolto e confronto diretto con cittadini, famiglie, giovani e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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