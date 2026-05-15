Automobile Club Pistoia assemblea dei soci | conti solidi e attività in espansione

Il 27 aprile 2026 si terrà presso la sede di Via Ricciardetto l'assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club Pistoia, come ogni anno nel mese di aprile. In questa occasione verrà presentato e approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente. L’associazione ha registrato una crescita delle attività e si è mantenuta con conti solidi, confermando la sua presenza sul territorio e l’espansione delle iniziative. L’assemblea rappresenta un momento di confronto tra i soci e l’ente.

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Come accade ogni anno nel mese di aprile l'Automobile Club Pistoia convoca l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente; quest’anno l'appuntamento è stato fissato per il 27 aprile 2026 presso la sede storica dell’Ente di Via Ricciardetto. L'assemblea è senza dubbio il momento centrale della vita associativa dell'ente, durante il quale i Soci sono chiamati a esprimere il loro giudizio sulla gestione economico finanziaria riferita all'anno precedente. Non meno importante è la valutazione che i soci esprimono circa le attività e i progetti che l’Ente organizza in conformità alle “mission” istituzionali sancite dallo statuto ACI. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Automobile Club Pistoia, assemblea dei soci: conti solidi e attività in espansione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: AUTOMOBILE CLUB PISTOIA Leggi anche: Automobile Club Venezia - Assemblea ordinaria Automobile Club Pistoia, assemblea dei soci: conti solidi e attività in espansioneApprovato il rendiconto 2025 con risultati positivi e un incremento associativo che consolida il ruolo dell’Ente sul territorio ... lanazione.it AUTOMOBILE CLUB PISTOIAComunicazioni del Presidente; Bilancio d’Esercizio 2024 e Relazioni di accompagnamento; Campagna sociale 2025. La documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio 2024 è a disposizione dei Soci presso ... lanazione.it