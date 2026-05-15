Attentato a Giovanni Paolo II | i misteri della Guerra Fredda su Rai 3

È andata in onda su Rai 3 una puntata dedicata all’attentato a Giovanni Paolo II, concentrandosi sui possibili retroscena legati alla Guerra Fredda. La trasmissione ha approfondito le teorie su un’ipotetica operazione segreta delle intelligence coinvolte e ha analizzato come la pista bulgara possa mettere in relazione le superpotenze dell’epoca. Nessuna conclusione è stata tracciata, ma sono state presentate le principali ipotesi circolate nel corso degli anni.

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