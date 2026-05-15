Attentato a Giovanni Paolo II | i misteri della Guerra Fredda su Rai 3

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È andata in onda su Rai 3 una puntata dedicata all’attentato a Giovanni Paolo II, concentrandosi sui possibili retroscena legati alla Guerra Fredda. La trasmissione ha approfondito le teorie su un’ipotetica operazione segreta delle intelligence coinvolte e ha analizzato come la pista bulgara possa mettere in relazione le superpotenze dell’epoca. Nessuna conclusione è stata tracciata, ma sono state presentate le principali ipotesi circolate nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi ha orchestrato la misteriosa Operazione Papa tra i servizi segreti?. Perché la pista bulgara collega direttamente le superpotenze della Guerra Fredda?. Come hanno fatto i magistrati a rintracciare i depistaggi internazionali?. Quali nuovi documenti d'archivio rivelano i veri moventi dell'attentato?.? In Breve Documentario Rai 3 venerdì 15 maggio alle ore 23:10 su Rai Documentari.. Testimonianze del fotografo Alessandro Foggia e del giudice istruttore Ilario Martella.. Indagini sulla pista bulgara e l'Operation Papst tra Russia, USA e Polonia.. Aggredito il 13 maggio 1981 alle ore 17:17 in Piazza San Pietro.. Il 13 maggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

attentato a giovanni paolo ii i misteri della guerra fredda su rai 3
© Ameve.eu - Attentato a Giovanni Paolo II: i misteri della Guerra Fredda su Rai 3
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ricordi l'attentato a Giovanni Paolo II @EnneAgency

Video Ricordi l'attentato a Giovanni Paolo II? ? ? @EnneAgency

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Su Rai 3 il documentario “13 maggio 1981 – Operazione Papa”. 45 anni dopo l’attentato a Papa Giovanni Paolo II

Leggi anche: Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II

giovanni paolo attentato a giovanni paoloPapa Leone, la preghiera sul luogo dell’attentato a Giovanni Paolo II45 anni fa l'attentato a Papa Wojtyla in una gremita Piazza San Pietro. Il ricordo di Papa Leone e l'affidamento alla Vergine di Fatima dei popoli afflitti dalle guerre. clarusonline.it

giovanni paolo attentato a giovanni paoloAttentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa | Papa Leone XIV prega sulla pietra per WojtylaAttentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa. Ali Agca, perdono, la Madonna di Fatima, preghiera di Leone XIV sulla pietra di Wojtyla ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web