Attentato a Giovanni Paolo II | i misteri della Guerra Fredda su Rai 3
È andata in onda su Rai 3 una puntata dedicata all’attentato a Giovanni Paolo II, concentrandosi sui possibili retroscena legati alla Guerra Fredda. La trasmissione ha approfondito le teorie su un’ipotetica operazione segreta delle intelligence coinvolte e ha analizzato come la pista bulgara possa mettere in relazione le superpotenze dell’epoca. Nessuna conclusione è stata tracciata, ma sono state presentate le principali ipotesi circolate nel corso degli anni.
? Punti chiave Chi ha orchestrato la misteriosa Operazione Papa tra i servizi segreti?. Perché la pista bulgara collega direttamente le superpotenze della Guerra Fredda?. Come hanno fatto i magistrati a rintracciare i depistaggi internazionali?. Quali nuovi documenti d'archivio rivelano i veri moventi dell'attentato?.? In Breve Documentario Rai 3 venerdì 15 maggio alle ore 23:10 su Rai Documentari.. Testimonianze del fotografo Alessandro Foggia e del giudice istruttore Ilario Martella.. Indagini sulla pista bulgara e l'Operation Papst tra Russia, USA e Polonia.. Aggredito il 13 maggio 1981 alle ore 17:17 in Piazza San Pietro.. Il 13 maggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ricordi l'attentato a Giovanni Paolo II @EnneAgency
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A quarantacinque anni di distanza, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II resta ancora uno dei misteri più oscuri del Novecento. Tanti gli interrogativi senza risposta sul perché e sui nomi dei mandanti di Ali A?ca. Tra le piste emerse, la pista bulgara indirizza le i facebook
45° dell'attentato a Giovanni Paolo II: @Pontifex si ferma a pregare in piazza San Pietro. Poi la catechesi su Maria modello della Chiesa e la nomina del nuovo arcivescovo di Benevento. #LeoneXIV #Fatima #PapaNewsLink x.com
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