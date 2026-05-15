Attacco durissimo di Bersani alla Meloni ma Floris lo blocca | Lei descrive una…
Nell’ultima puntata di DiMartedì, il politico ha espresso forti critiche nei confronti del governo e della coalizione di maggioranza, intervenendo nel dibattito condotto da Giovanni Floris. Durante il confronto, Bersani ha accusato l’esecutivo di determinate scelte e ha messo in discussione la stabilità dell’alleanza di governo. Tuttavia, il conduttore ha interrotto il suo intervento, ridimensionando le sue affermazioni con una precisazione.
Pier Luigi Bersani è intervenuto nell’ultima puntata di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7, criticando l’operato del governo Meloni e la tenuta della coalizione di maggioranza. Nel corso del confronto televisivo, l’ex segretario del Partito Democratico ha descritto una dinamica interna al centrodestra basata, a suo dire, su fedeltà e contrapposizioni, utilizzando un linguaggio che ha portato il conduttore a intervenire in diretta. La discussione si è sviluppata attorno ai rapporti dentro la maggioranza e alla gestione dei dissensi politici, con un passaggio che ha attirato particolare attenzione per l’interruzione di Floris e per la frase pronunciata in studio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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