Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Atletico Madrid e Girona, valida per le ultime due giornate di Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili presso gli operatori di scommesse. L’incontro si tiene al stadio Metropolitano, e si prevedono almeno tre gol nell’incontro. Il Girona, con 40 punti, si trova in una posizione complicata in classifica, coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione.

Le ultime due giornate di Liga saranno sicuramente molto calde per il Girona: i catalani hanno già 40 punti ma sono pienamente coinvolti nella lotta per la salvezza. L’ultima trasferta dell’anno sarà al Metropolitano, contro un Atletico Madrid senza particolari obiettivi ma sicuramente determinato a chiudere bene la stagione casalinga, di fronte alla propria gente.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Girona (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol al Metropolitano?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Atletico De Madrid 3 - 0 Girona FC | Spanish La Liga 2025/26 Season | Football Players Current Age

Sullo stesso argomento

Atletico Madrid-Girona (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Metropolitano?Le ultime due giornate di Liga saranno sicuramente molto calde per il Girona: i catalani hanno già 40 punti ma sono pienamente coinvolti nella lotta...

Siviglia-Real Madrid (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno due gol e uno per parte al Sanchez Pizjuan?Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la...

Atletico Madrid-Girona (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Metropolitano? ift.tt/NBeED1x #scommesse #pronostici x.com

Match Thread: Sevilla vs Real Madrid | La Liga | 17 Mag 17:00 UTC reddit

Pronostico Atlético Madrid vs Girona – 17 Maggio 2026La sfida di La Liga tra Atlético Madrid e Girona si giocherà il 17 Maggio 2026 alle 19:00 al suggestivo Metropolitano Stadio. È un appuntamento che richiama ... news-sports.it

LaLiga, Atletico Madrid a valanga: col Girona finisce 3-0, apre Griezmann e chiude KokeTutto facile per l’Atletico Madrid che oggi si è imposto per 3-0 in casa contro il Girona. A decidere il match le reti di Griezmann nel primo tempo, poi quelle di Llorente e Koke. I colchoneros ... tuttomercatoweb.com