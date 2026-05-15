Associazione di Pianella denuncia | Cittadini isolati e manutenzione assente
Un’associazione di Pianella ha segnalato che alcune strade comunali presentano evidenti problemi di manutenzione e sono causa di disagi per i residenti, con particolare riferimento agli anziani. La denuncia evidenzia la presenza di strade isolate e malmesse, che compromettono la mobilità quotidiana dei cittadini. La questione riguarda quindi lo stato di manutenzione delle vie pubbliche e l’effettiva assistenza ai residenti, soprattutto in relazione alle difficoltà di accesso e sicurezza.
Una denuncia sulle condizioni di alcune strade comunali, sulla manutenzione ritenuta insufficiente e su presunti disagi per i residenti, in particolare anziani. È quanto contenuto in una lettera inviata alla stampa dall’associazione cittadina di Pianella “È l’Ora del Rinnovamento” e trasmessa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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