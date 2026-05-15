Arte per chi cura premiati due studenti di Paduli

Due studenti di Paduli sono stati premiati in un concorso organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il contest, intitolato “Arte per chi cura”, ha visto coinvolti diversi partecipanti che hanno presentato lavori dedicati alla cura e all’assistenza sanitaria. I vincitori sono stati annunciati durante un evento pubblico, con premi consegnati ai giovani che hanno presentato le migliori opere. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole e si è svolta in modo pubblico e trasparente.

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