Arte per chi cura premiati due studenti di Paduli
Due studenti di Paduli sono stati premiati in un concorso organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il contest, intitolato “Arte per chi cura”, ha visto coinvolti diversi partecipanti che hanno presentato lavori dedicati alla cura e all’assistenza sanitaria. I vincitori sono stati annunciati durante un evento pubblico, con premi consegnati ai giovani che hanno presentato le migliori opere. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole e si è svolta in modo pubblico e trasparente.
Tra i vincitori spiccano con orgoglio due studenti di Paduli del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio”: Antonio Messere e Jolanda Puzella, che si sono distinti per talento, sensibilità artistica e impegno. A loro vanno le più sentite congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, orgogliosa dei risultati raggiunti. Paduli si conferma non solo un paese di artisti, ma anche di giovani promettenti, una generazione capace di distinguersi e guardare al futuro con creatività e responsabilità. Comunicato Stampa La nuova attrezzatura per l’ipotermia terapeutica sarà destinata alla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
l'Arte invisibile- il gesto, la presenza, il servizio
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