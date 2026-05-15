Art Forum Capena | nuova mostra

L’Art Forum Würth Capena apre una nuova mostra intitolata “Dalla testa ai piedi” che resterà visitabile dal 18 maggio 2026 all’11 settembre 2027. La rassegna si inserisce nel programma per il ventesimo anniversario della struttura. L’esposizione presenta una selezione di opere, tra dipinti, sculture e installazioni, realizzate da artisti contemporanei. L’obiettivo è offrire ai visitatori un percorso tra diverse tecniche e temi legati al corpo umano. La mostra si svolge all’interno degli spazi del centro culturale.

In occasione del suo ventesimo anniversario, l’Art Forum Würth Capena presenta, dal 18 maggio 2026 all’11 settembre 2027, “Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Würth”, una grande collettiva che riunisce oltre 50 opere, realizzate tra il 1888 e il 2020, di una ricca selezione di artisti internazionali, tra i quali Hans (Jean) Arp, Magdalena Abakanowicz, Georg Baselitz, Fernando Botero, Francesco Clemente, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Antony Gormley, Alex Katz, Arnulf Rainer, Marc Quinn e Andy Warhol. Dipinti, sculture, fotografie, collage e stampe compongono un racconto articolato e corale che attraversa più di un secolo di storia dell’arte, permettendo di osservare come il corpo umano sia diventato specchio, simbolo e misura dei mutamenti culturali e sensibili della modernità. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Rome’s new archeostation / Metro station-museum

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