Arezzo nel weekend | greci amaranto archibugi e baccelli Mancano solo i templari in monopattino

Questo fine settimana ad Arezzo e nei suoi dintorni si svolgono numerosi eventi che spaziano tra tradizioni, cultura e divertimento. Tra spettacoli di gruppi di musica greca, partite di calcio con squadre locali, dimostrazioni di archibugi e simulazioni di battaglie con i baccelli, la città si anima con diverse iniziative. La varietà di appuntamenti è così ampia che chi passa da queste parti potrebbe aver bisogno di un’antica mappa o di un navigatore per non perdere nulla. Mancano solo i templari in monopattino a completare la scena.

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