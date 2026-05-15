Arezzo nel weekend | greci amaranto archibugi e baccelli Mancano solo i templari in monopattino
Questo fine settimana ad Arezzo e nei suoi dintorni si svolgono numerosi eventi che spaziano tra tradizioni, cultura e divertimento. Tra spettacoli di gruppi di musica greca, partite di calcio con squadre locali, dimostrazioni di archibugi e simulazioni di battaglie con i baccelli, la città si anima con diverse iniziative. La varietà di appuntamenti è così ampia che chi passa da queste parti potrebbe aver bisogno di un’antica mappa o di un navigatore per non perdere nulla. Mancano solo i templari in monopattino a completare la scena.
Questo fine settimana ad Arezzo e dintorni c’è talmente tanta roba che per orientarsi ci vorrebbe un navigatore medievale con la modalità “sagra inclusa”. Tra Grecia, Rinascimento, nostalgia anni ’90, tifosi in museo e concerti nei palazzi storici, il rischio vero è ritrovarsi a bere vino ascoltando musica sacra mentre fuori qualcuno balla il sirtaki con un cosciotto di souvlaki in mano e un altro si fa un selfie col Cavallino Rampante. In piazza Sant’Agostino arriva il Greek Eat Fest, tre giorni dove Arezzo proverà a diventare una succursale di Mykonos, ma con più SUV parcheggiati storti e meno yacht milionari. Pita gyros, tzatziki, ouzo e sirtaki: praticamente una vacanza in Grecia senza passaporto e senza litigà con Ryanair. 🔗 Leggi su Lortica.it
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