Sono state annunciate le date di debutto del musical dedicato a Raffaella Carrà, che dopo aver riscosso successo in Spagna arriverà anche in Italia. Lo spettacolo aprirà le sue porte al pubblico il 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma, mentre dall’1 aprile sarà in programmazione al Teatro Nazionale di Milano. Le audizioni per selezionare le attrici protagoniste sono già state aperte, con l’obiettivo di trovare le interpreti che daranno vita a questa produzione.

D opo il grande successo in Spagna, Raffaella il Musical arriva anche in Italia. Lo spettacolo dedicato a Raffaella Carrà debutterà il 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma, e dall’1 aprile sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano. Un progetto che racconta i primi anni della carriera dell’artista e il percorso che l’ha trasformata in una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano. Scritto e diretto da Luciano Cannito, lo show viene presentato come il primo musical biografico dedicato alla vita della conduttrice, cantante e ballerina scomparsa nel 2021. Al centro del racconto ci sono gli esordi di Raffaella Carrà, dal trasferimento da Bellaria a Roma fino all’affermazione televisiva e al successo internazionale, con particolare attenzione ai primi quindici anni della sua carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aperte le audizioni per trovare le protagoniste: ecco la data di debutto

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