Antonio Di Nardo è stato eletto il Miglior Biancazzurro 2026

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione appena conclusa, Antonio Di Nardo si è distinto come attaccante del Pescara, riuscendo a segnare 14 gol. Grazie a questa performance, è stato scelto come il “Miglior Biancazzurro” 2026, un riconoscimento assegnato annualmente ai giocatori che si sono distinti in modo particolare durante l’ultimo campionato. La premiazione si è svolta recentemente, con la società e i tifosi che hanno celebrato questa vittoria. Di Nardo ha così ottenuto un riconoscimento ufficiale per i risultati conseguiti sul campo.

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Il vincitore del prestigioso riconoscimento il “Miglior Biancazzurro” per la stagione appena conclusa è Antonio Di Nardo, il bomber del Pescara con 14 gol realizzati. Scrive così il suo nome nell'albo d'oro di una manifestazione che annovera, tra gli altri, gente del calibro, di Massimiliano. 🔗 Leggi su Today.it

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