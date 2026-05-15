Antonio Di Nardo è stato eletto il Miglior Biancazzurro 2026

Nella stagione appena conclusa, Antonio Di Nardo si è distinto come attaccante del Pescara, riuscendo a segnare 14 gol. Grazie a questa performance, è stato scelto come il “Miglior Biancazzurro” 2026, un riconoscimento assegnato annualmente ai giocatori che si sono distinti in modo particolare durante l’ultimo campionato. La premiazione si è svolta recentemente, con la società e i tifosi che hanno celebrato questa vittoria. Di Nardo ha così ottenuto un riconoscimento ufficiale per i risultati conseguiti sul campo.

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