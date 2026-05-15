Antonio Di Nardo è stato eletto il Miglior Biancazzurro 2026
Nella stagione appena conclusa, Antonio Di Nardo si è distinto come attaccante del Pescara, riuscendo a segnare 14 gol. Grazie a questa performance, è stato scelto come il “Miglior Biancazzurro” 2026, un riconoscimento assegnato annualmente ai giocatori che si sono distinti in modo particolare durante l’ultimo campionato. La premiazione si è svolta recentemente, con la società e i tifosi che hanno celebrato questa vittoria. Di Nardo ha così ottenuto un riconoscimento ufficiale per i risultati conseguiti sul campo.
Il vincitore del prestigioso riconoscimento il “Miglior Biancazzurro” per la stagione appena conclusa è Antonio Di Nardo, il bomber del Pescara con 14 gol realizzati. Scrive così il suo nome nell'albo d'oro di una manifestazione che annovera, tra gli altri, gente del calibro, di Massimiliano. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Il biancazzurro Antonio Di Nardo è il giocatore del mese in Serie B!Antonio Di Nardo, bomber del Pescara, ha scritto un'altra pagina della sua storia stagionale doc.
McKinley Wright eletto miglior giocatore di febbraio in EuroLeagueUn periodo decisivo di febbraio ha evidenziato la figura di mcKinley wright come perno della crescita del Dubai Basketball, trasformando una fase...
Nel corso della premiazione del miglior Biancazzurro stagionale, Premio ideato come ogni anno da Paolo Minnucci, il vincitore Antonio Di Nardo ha parlato a 360°. Dispiace tanto per come è finita noi ce l’abbiamo messa tutta. A Padova, pensate, non mi son - Facebook facebook
Nonostante la retrocessione in Serie C Antonio Di Nardo merita applausi e i ringraziamenti più sinceri. I calciatori si giudicano per ciò che fanno in campo ma anche fuori. Ed è stato esemplare in entrambi i contesti x.com
Altre foto del nuovo Frost Blue sulla Model 3 Performance reddit
Pescara, rivoluzione in arrivo: Di Nardo verso il Benevento, Insigne al MonzaIl Pescara riparte dalla Serie C e lo fa sapendo già che la squadra che scenderà in campo la prossima stagione sarà profondamente diversa da quella retrocessa. tuttomercatoweb.com
Pescara: Di Nardo verso l'addio, spunta Fiorilloin casa Pescara si è iniziato a lavorare in modo riservato e sotto traccia alla programmazione del futuro immediato. Il presidente Daniele Sebastiani ha fissato al 31 maggio il termine entro cui event ... it.blastingnews.com