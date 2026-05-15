Andrea Sempio il tentennamento sull’alibi alla domanda di una cronista | dettaglio importante

Qualche settimana dopo aver appreso di essere nuovamente sotto indagine a Pavia per un omicidio, un uomo è stato protagonista di un episodio durante un’intervista. Quando una cronista gli ha chiesto informazioni sul suo alibi, ha mostrato incertezza e esitazione, lasciando trasparire qualche dubbio. Il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione, poiché si è mostrato titubante nel rispondere, evidenziando un momento di incertezza durante l’intervista.

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