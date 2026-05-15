Andrea Sempio il tentennamento sull’alibi alla domanda di una cronista | dettaglio importante
Qualche settimana dopo aver appreso di essere nuovamente sotto indagine a Pavia per un omicidio, un uomo è stato protagonista di un episodio durante un’intervista. Quando una cronista gli ha chiesto informazioni sul suo alibi, ha mostrato incertezza e esitazione, lasciando trasparire qualche dubbio. Il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione, poiché si è mostrato titubante nel rispondere, evidenziando un momento di incertezza durante l’intervista.
Una ventina di giorni dopo aver saputo di essere di nuovo indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, e sei giorni dopo che la notizia si era diffusa sui media lo scorso anno, Andrea Sempio in una della sue prime interviste avrebbe tentennato, esitando nel rispondere ad una cronista su quale fosse il suo "alibi" per la mattina del 13 agosto 2007. Un dettaglio “importante” Si tratta di un dettaglio "importante", a detta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che per questo lo riportano in una delle annotazioni depositate con la chiusura dell'inchiesta della Procura pavese per omicidio volontario aggravato. Per gli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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