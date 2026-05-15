Ancora temporali | diramata un’allerta meteo

Nella regione si segnala ancora un'intensa instabilità atmosferica che interessa Bologna e le aree circostanti. Per domani, sabato 16 maggio, le autorità regionali e l’Agenzia per la prevenzione e l’ambiente hanno emesso un’allerta meteo di colore giallo. La comunicazione riguarda possibili condizioni di pioggia intensa e temporali, con conseguenti rischi per la viabilità e le attività all’aperto. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza.

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Continua la fase di instabilità climatica nell’area di Bologna e del resto della regione. Per la giornata di domani, sabato 16 maggio, l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) e la Regione Emilia-Romagna hanno diramato una allerta meteo di colore giallo.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Continua il maltempo in Umbria, diramata l'allerta arancione per vento e neve Sullo stesso argomento Temporali in arrivo: diramata l’allerta meteoPer la giornata di mercoledì 6 maggio la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno... Temporali, raffiche di vento e mare agitato: diramata l'allerta meteo 'gialla'La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani su tutto... Ancora maltempo a Milano: scatta l'allerta meteo per temporaliAncora maltempo a Milano. Per la giornata di lunedì 11 maggio è stata diramata una allerta meteo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro). L’aller ... milanotoday.it Meteo in Toscana, forti temporali in arrivo – diramata l’allerta: la mappa delle zone a rischioAncora maltempo in Toscana. Il Centro funzionale regionale, nella mattina di sabato 9 maggio, ha diffuso un bollettino che annuncia un peggioramento netto delle condizioni meteo. Ed è scattata anche l ... msn.com