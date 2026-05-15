Ancora temporali | diramata un’allerta meteo
Nella regione si segnala ancora un'intensa instabilità atmosferica che interessa Bologna e le aree circostanti. Per domani, sabato 16 maggio, le autorità regionali e l’Agenzia per la prevenzione e l’ambiente hanno emesso un’allerta meteo di colore giallo. La comunicazione riguarda possibili condizioni di pioggia intensa e temporali, con conseguenti rischi per la viabilità e le attività all’aperto. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza.
Continua la fase di instabilità climatica nell’area di Bologna e del resto della regione. Per la giornata di domani, sabato 16 maggio, l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) e la Regione Emilia-Romagna hanno diramato una allerta meteo di colore giallo.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Continua il maltempo in Umbria, diramata l'allerta arancione per vento e neve
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