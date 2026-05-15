Un alunno di una scuola del quartiere Villaggio Peruzzo di Agrigento è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato morso da zecche al braccio sinistro e al dorso. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e il bambino è stato visitato dai medici per precauzione. Non ci sono notizie di complicazioni o ferite gravi, e il personale sanitario ha fornito le prime cure. La scuola ha informato i genitori e adottato misure di prevenzione.

Un alunno della scuola Nuova Manhattan del quartiere Villaggio Peruzzo di Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio perché è stato morso da zecche al braccio sinistro e al dorso. Ad accorgersi delle punture prima il ragazzino e poi la maestra. A scopo precauzionale il bambino, che frequenta la scuola primaria, è stato portato in ospedale dove i medici hanno rimosso due zecche. Secondo alcuni genitori degli studenti il proliferare degli animali è dovuto ai ritardi nelle opere di disinfestazione. Cosa fare in caso di morso di zecca La zecca va rimossa il prima possibile con una pinzetta a punta fine, afferrandola il più vicino possibile alla pelle e tirando verso l'alto con un movimento deciso ma delicato, senza schiacciare il corpo dell'animale e senza strapparla bruscamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alunno morso da zecche ad Agrigento, portato in ospedale per precauzione

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