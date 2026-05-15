Alunno bocciato all’esame di terza media mamma contesta operato dei docenti tra griglie senza data e mancate interrogazioni Il TAR | Tutto regolare la commissione ha lavorato bene

L’estate del 2022 si era conclusa con la bocciatura di un alunno all’esame di terza media, una decisione contestata dalla madre che aveva presentato ricorso contro le modalità di valutazione adottate dai docenti. La donna aveva sollevato dubbi sulla presenza di griglie di valutazione prive di date e sulla mancanza di interrogazioni. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, affermando che la commissione aveva svolto le attività previste in modo corretto.

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