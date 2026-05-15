Altavilla Silentina | sequestrata discarica di amianto e rifiuti tossici

I Carabinieri hanno sequestrato un'area a Altavilla Silentina dove era stata depositata una discarica di amianto e rifiuti tossici. La vegetazione che circondava l'area aveva nascosto per anni il deposito di materiali pericolosi. Gli investigatori hanno scoperto come i responsabili siano riusciti a occultare l'amianto, che si trovava sotto la vegetazione, rendendo difficile l’individuazione del sito fino all’intervento delle forze dell'ordine. Le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere per la bonifica della zona.

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? Punti chiave Cosa nascondeva la vegetazione sotto l'area sequestrata dai Carabinieri?. Come sono riusciti a nascondere l'amianto per così tanto tempo?. Chi deve pagare per il ripristino ambientale dei terreni agricoli?. Quali rischi corrono le falde acquifere dopo questa scoperta?.? In Breve Area di 500 metri quadrati sequestrata dai Carabinieri Forestale di Sicignano Degli Alburni.. Rifiuti includono amianto, bombole di gas, pneumatici e veicoli abbandonati tra i terreni.. Proprietario del fondo denunciato per gestione illegale rifiuti e mancato smaltimento autoveicolo.. Rischio infiltrazione sostanze tossiche nel sottosuolo e nelle falde acquifere di Altavilla Silentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altavilla Silentina: sequestrata discarica di amianto e rifiuti tossici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Discarica abusiva scoperta ad Altavilla Silentina: scatta il sequestro, una denunciaI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano Degli alburni hanno scoperto nel comune di Altavilla Silentina un'area adibita a discarica... Spezia, blitz contro l’illegalità: sequestrata discarica di amiantoUn’area industriale di oltre 8mila metri quadrati nella zona di via Valdilocchi, alla Spezia, è stata posta sotto sequestro preventivo dopo che le... Maxi discarica illegale ad Altavilla Silentina: sequestrati pneumatici, veicoli e bombole gasStampa Operazione dei Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni nel territorio di Altavilla Silentina (SA), dove è stata individuata un’area trasformata nel tempo in una ver ... salernonotizie.it Altavilla Silentina: sequestrata area trasformata in discarica abusiva di rifiuti specialiI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni, nell’ambito di mirati controlli sul territorio, hanno individuato nel comune di Altavilla Silentina ... ilmattino.it