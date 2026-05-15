A Roma, numerosi appassionati si sono radunati davanti alla Sala Dalì dell’Istituto per assistere all’inaugurazione della mostra dedicata a “Mafalda e La Pimpa”. L’evento è stato aperto con un intervento dell’artista che ha spiegato come le due protagoniste condividano una forte passione per il mondo che le circonda. La mostra presenta una selezione di illustrazioni e materiali originali, attirando pubblico di tutte le età desideroso di scoprire i dettagli delle opere e del percorso artistico.

R oma, 15 mag. (askanews) – Lunghe file di fan assiepati fuori dalla Sala Dalì dell’Istituto Cervantes in Piazza Navona a Roma per incontrare il Maestro Altan, venuto a inaugurare la mostra “Mafalda e La Pimpa”, che fino all’11 luglio 2026 espone le riproduzioni (in stile Artist’s Edition) delle strip della bambina ribelle dai capelli corvini creata dal fumettista argentino Quino e le tavole originali della Pimpa, per la prima volta insieme. “È una sorpresa anche per me, non credo che si siano mai incontrate nella vita. Però forse hanno in comune di occuparsi con passione del mondo che hanno intorno. I due mondi sono completamente diversi, però c’è qualcosa che li unisce in questo”, ha raccontato il Maestro ad askanews. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altan inaugura la mostra “Mafalda e La Pimpa”: «Le accomuna la passione per il mondo»

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Altan inaugura mostra Mafalda e La Pimpa: entrambe occupate col mondo

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