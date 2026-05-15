Allerta meteo il sindaco Mastella chiude le scuole
La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo che ha portato il sindaco a decidere la chiusura delle scuole. La decisione riguarda le strutture scolastiche di vari livelli, in risposta alle previsioni di condizioni meteorologiche avverse. La chiusura è stata comunicata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La decisione è stata presa in collaborazione con le autorità locali e le autorità di protezione civile.
Per questo il sindaco Mastella sta per firmare un’ordinanza di chiusura delle scuole, cimitero, villa comunale e giardini pubblici. Consiglio comunale: accuse choc, insulti e richiesta di dimissioni dopo la. Bimbo trapiantato, cardiochirurgo: “Cuore tolto prima di capire che altro avesse. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Allerta Meteo, il sindaco Trantino dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole“Dopo aver verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattiche per...
Guasto sulla condotta regionale, Mastella chiude le scuole della zona altaTempo di lettura: < 1 minuto “Dalle 9,30 siamo costretti a chiudere le scuole della parte alta della città.
Aspettando una decisione sul derby di Roma, un altro TAR ha discusso il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan di fine 2024. La sfida non si disputò per allerta meteo, a seguito dell'ordinanza del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore x.com
ALLERTA METEO L'agenzia regionale di protezione civile ha emanato un'allerta meteo, gialla per temporali, valida fino al 11 maggio 2026. Condizioni di instabilità potrebbero perdurare nelle giornate successive. Prestare la consueta. Il sindaco - Facebook facebook
Nuova allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese: le previsioniIl centro funzionale d'Abruzzo ha ricevuto l'allerta meteo della protezione civile nazionale per la giornata di venerdì 15 maggio ... ilpescara.it
Vento forte e allerta meteo: Monza chiude Parco, Giardini Reali e cimiteriCon un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, martedì 12 maggio. Anche Viale Cavriga reste ... mbnews.it