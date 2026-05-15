Allerta meteo il sindaco Mastella chiude le scuole

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo che ha portato il sindaco a decidere la chiusura delle scuole. La decisione riguarda le strutture scolastiche di vari livelli, in risposta alle previsioni di condizioni meteorologiche avverse. La chiusura è stata comunicata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La decisione è stata presa in collaborazione con le autorità locali e le autorità di protezione civile.

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