Alla Mole un incontro su architettura yacht design e hospitality | oltre 100 protagonisti alla 1a tappa di Vette e Onde Experience 2026

ANCONA - Architettura, yacht design, ospitalità diffusa e sviluppo dei territori sono stati i temi al centro della prima tappa di Vette e Onde Experience 2026, il format dedicato all’evoluzione del turismo contemporaneo che ha scelto Ancona, recentemente nominata Capitale italiana della Cultura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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