Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto | il trucco di Canova

Alla Galleria Borghese di Roma è esposta una statua di Antonio Canova che, oltre alla bellezza visiva, nasconde un dettaglio insolito: un ingranaggio nascosto. La presenza di questo elemento meccanico ha attirato l’attenzione di esperti e visitatori, che hanno osservato con curiosità come questa scelta artistica si inserisca nel contesto dell’opera. La statua si inserisce tra le sculture più note dell’artista, ma il dettaglio nascosto aggiunge un elemento di sorpresa alla visita.

A Roma, in Galleria Borghese c’è una statua di Antonio Canova che non si limita a farsi guardare: sembra quasi pensata per mettersi in scena. Dietro la grazia levigata della Paolina Borghese, infatti, si nasconde un dettaglio sorprendente: un ingranaggio in grado di far ruotare l’opera e moltiplicarne gli effetti di luce. Un trucco teatrale, raffinato e modernissimo, firmato da uno dei grandi maestri del Neoclassicismo. LEGGI ANCHE: Davide Stucchi, precarietà e metamorfosi dell’abitare contemporaneo nelle ‘Temporary Rooms’ Paolina Borghese, la Venere di Antonio Canova che fece scandalo (e che domina la Galleria Borghese). La protagonista è la celebre Paolina Borghese come Venere vincitrice, una delle opere più famose conservate alla Galleria Borghese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Perché non ci sono biglietti per la Galleria Borghese l'11 e il 12 giugno? reddit

Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto: il trucco di CanovaAntonio Canova in Galleria Borghese: la sua Paolina nasconde un ingranaggio che la faceva ruotare, moltiplicando luce e meraviglia. funweek.it

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