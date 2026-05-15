Durante gli Internazionali d’Italia, Alexander Zverev è stato eliminato agli ottavi di finale da Luciano Darderi. Dopo la partita, il tennista tedesco ha rilasciato dichiarazioni polemiche sui social, accusando Tennis Channel di escluderlo dai video e di sperare che commettesse errori. La sua uscita di scena ha suscitato commenti e critiche nel mondo del tennis, mentre Zverev ha continuato a esprimere il suo disappunto sui propri canali ufficiali.

L’avventura di Alexander Zverev agli Internazionali d’Italia si è interrotta prematuramente rispetto alle grandi ambizioni del tennista tedesco, che è stato sconfitto da Luciano Darderi agli ottavi di finale. Il numero 3 del mondo ha avuto dei match-point contro il padrone di casa dopo aver dettato legge nel primo set, ma poi è crollato alla distanza e ha salutato la Capitale con il punteggio di 1-6, 7-6(10), 6-0, non riuscendo così a spingersi lontano come aveva fatto negli ultimi quattro Masters 1000 (a Indian Wells, Miami e Montecarlo aveva perso in semifinale contro Jannik Sinner, a Madrid aveva ceduto nell’atto conclusivo contro l’attuale dominatore del circuito). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev polemico: “Mi escludete da tutti i video, sperate che faccia qualcosa di sbagliato?”. L’attacco a Tennis Channel

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