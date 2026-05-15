Alessia l’ultimo messaggio | ‘Continuerò a danzare da lassù

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Domande chiave Cosa ha scritto Alessia ai suoi compagni di scuola prima di morire?. Chi sono i destinatari dei messaggi dedicati ai rapporti familiari più difficili?. Come ha descritto la bambina il legame con il suo maestro?. Quali segreti ha promesso di aver nascosto nella scuola di ballo?.? In Breve Giuseppe Di Michele legge il messaggio durante il funerale celebrato in Cattedrale.. Alessia dedica parole d'affetto a Giulia, Cristian e Vincenzo.. La bambina promette alle compagne di scuola di danzare da lassù.. Il messaggio evidenzia il legame con la mamma e il papà.. Il maestro di ballo Giuseppe Di Michele ha letto le ultime parole di Alessia La Rosa durante il funerale celebrato in Cattedrale, svelando il contenuto di un messaggio consegnato ai genitori prima della scomparsa della piccola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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