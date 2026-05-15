Al via i lavori per la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per riaprire lo svincolo 6 della tangenziale e il sottopasso ferroviario in direzione centro. Le operazioni riguardano la sistemazione dell’area e la riparazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità. La chiusura era stata decisa in precedenza, e ora si sta intervenendo per riaprirla al traffico. La durata dei lavori è ancora da definire.

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Nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale e del sottopasso ferroviario in direzione centro. I cantieri si concluderanno presumibilmente entro la mattinata di domani, dopodiché il personale di Autostrade riaprirà le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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