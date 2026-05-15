Al via i lavori per la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale

Questa mattina, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per riaprire lo svincolo 6 della tangenziale e il sottopasso ferroviario in direzione centro. Le operazioni riguardano la sistemazione dell’area e la riparazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità. La chiusura era stata decisa in precedenza, e ora si sta intervenendo per riaprirla al traffico. La durata dei lavori è ancora da definire.

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Nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale e del sottopasso ferroviario in direzione centro. I cantieri si concluderanno presumibilmente entro la mattinata di domani, dopodiché il personale di Autostrade riaprirà le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco qualeIn occasione della partita di calcio Napoli-Milan che si disputerà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli, sarà... Chiude un'uscita della Tangenziale tra giovedì e venerdì: ecco qualeSulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10... Riapre il sottopasso di via Forlanini. Il Comune di Rovigo ha annunciato che il traffico tornerà regolare da domani, martedì 12 maggio, alle ore 12. I lavori sono terminati, ma la riapertura è stata posticipata di un giorno per motivi di sicurezza legati al maltemp x.com Mondovì, riapre via Enzo Tortora e iniziano i lavori per lo scaricatore in zona PolverieraFino al 18 luglio verranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su parte del piazzale antistante la sede dell’associazione Sportiva Piazza ... cuneodice.it Ho viaggiato da DC a Boston usando solo i mezzi pubblici locali/regionali reddit Sono iniziati i lavori di sgombero neve al colle della LombardaHanno preso il via i lavori di sgombero neve lungo la strada provinciale 255 in prossimità del colle della Lombarda, in vista della riapertura al traffico del valico dopo la consueta chiusura invernal ... cuneodice.it