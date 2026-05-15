Al via gli appuntamenti dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio

Martedì 19, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terranno degli eventi dedicati a Giambattista Giraldi Cinzio, poeta e drammaturgo. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri pensati per approfondire la figura dell’autore, noto per le sue opere teatrali e composizioni poetiche. La sala sarà aperta al pubblico interessato a conoscere meglio la sua vita e il suo contributo alla letteratura. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

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Martedì 19 la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara ospiterà degli appuntamenti dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio. Alle 10 si terrà il dibattito ‘Bilanci e prospettive della ricerca giraldiana’. L'introduzione sarà affidata a Marco Bertozzi, mentre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Trianon Viviani è di scena la tradizione, due appuntamenti dedicati alla CanzoneDa venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Trianon Viviani due appuntamenti dedicati alla Canzone, tra musica, danza e teatro. All'Ariostea una giornata dedicata al poeta e drammaturgo Giraldi CinzioMartedì 19 maggio 2026 la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara) ospiterà due appuntamenti dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio. Alle 10:00 - ... cronacacomune.it