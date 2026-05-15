Al parco Novi Sad l' atteso giorno del Mak ? 100 degli allievi del 206° corso Dignità VIDEO

Da modenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al parco Novi Sad, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, la giornata uggiosa non ha impedito la sentita cerimonia del "Mak? 100" degli Allievi del 206° corso “Dignità” dell'Accademia Militare, evento che segna i cento giorni dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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