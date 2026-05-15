Al mercato di Porta San Frediano nasce il primo Baby Pit Stop

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, al mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, si è svolta l’inaugurazione del primo Baby Pit Stop Unicef in un mercato contadino in Italia. La cerimonia è avvenuta in occasione della Giornata internazionale della famiglia e ha visto la partecipazione della sindaca della città. L’iniziativa prevede uno spazio dedicato alle mamme con bambini piccoli, pensato per offrire un’area di sosta e di assistenza all’interno del mercato.

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Firenze si dota del primo Baby Pit Stop Unicef all’interno di un mercato contadino in Italia. È stato inaugurato questa mattina, venerdì 15 maggio, al mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano dalla sindaca Sara Funaro, in occasione della Giornata internazionale della famiglia. Uno spazio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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