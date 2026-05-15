Al mercato di Porta San Frediano nasce il primo Baby Pit Stop

Questa mattina, al mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, si è svolta l’inaugurazione del primo Baby Pit Stop Unicef in un mercato contadino in Italia. La cerimonia è avvenuta in occasione della Giornata internazionale della famiglia e ha visto la partecipazione della sindaca della città. L’iniziativa prevede uno spazio dedicato alle mamme con bambini piccoli, pensato per offrire un’area di sosta e di assistenza all’interno del mercato.

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