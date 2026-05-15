Al Luigi di Savoia un macchinario da 400mila euro per il laboratorio di meccanica
All’Istituto d’istruzione superiore “Luigi di Savoia” di Chieti è stato installato un macchinario del valore di 400mila euro destinato al laboratorio di meccanica. L’investimento fa parte di un progetto che vede una collaborazione stabile con la Scarimec Srl, azienda di Chieti Scalo operante nel settore della meccanica di precisione da più di 25 anni. Questa attrezzatura si aggiunge alle strutture già presenti presso l’istituto e mira a potenziare le capacità formative degli studenti.
Nuovo importante investimento tecnologico per l’Istituto d’istruzione superiore “Luigi di Savoia” di Chieti che consolida la collaborazione con la Scarimec Srl, azienda di Chieti Scalo attiva da oltre 25 anni nel settore della meccanica di precisione.La società, rappresentata dall’amministratore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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