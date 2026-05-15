Al liceo Berchet di Milano un foglio con i nomi dei 20mila bambini uccisi a Gaza | Sembrano puntini sono vite

Nel cortile di un liceo milanese è stato esposto un grande foglio bianco su cui sono stati scritti i nomi di ventimila bambini uccisi a Gaza. Accanto, una bandiera palestinese accompagna la scritta “Sembrano puntini, sono vite”. La presentazione mira a richiamare l’attenzione sulla cifra di vittime minorenni in un conflitto che coinvolge la regione. L’installazione si è svolta in un contesto scolastico, coinvolgendo studenti e docenti presenti nell’area.

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