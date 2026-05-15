Al liceo Berchet di Milano un foglio con i nomi dei 20mila bambini uccisi a Gaza | Sembrano puntini sono vite
Nel cortile di un liceo milanese è stato esposto un grande foglio bianco su cui sono stati scritti i nomi di ventimila bambini uccisi a Gaza. Accanto, una bandiera palestinese accompagna la scritta “Sembrano puntini, sono vite”. La presentazione mira a richiamare l’attenzione sulla cifra di vittime minorenni in un conflitto che coinvolge la regione. L’installazione si è svolta in un contesto scolastico, coinvolgendo studenti e docenti presenti nell’area.
Ventimila nomi su un enorme foglio bianco steso nell’atrio della scuola insieme alla bandiera palestinese. Oltre ventimila bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023. Al liceo Giovanni Berchet di Milano, la mattina del 15 maggio, l’atrio della scuola attraversato quotidianamente si è trasformato in una distesa di nomi. Un colpo d’occhio netto, quasi impossibile da ignorare. È così che il Collettivo Politico Berchet ha scelto di ricordare la Nakba (la “catastrofe” in arabo) palestinese iniziata nel 1948 con l’esodo forzato di oltre 700mila palestinesi dopo la nascita dello Stato di Israele. “Da lontano sembrano solo puntini neri”, spiegano gli studenti a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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