Agricoltura non c’è solo la Fao | le mire di Sanchez sulle agenzie Onu l’ira di Lollobrigida e i piani di Trump

La discussione sul rinnovo dei vertici delle principali agenzie agricole delle Nazioni Unite ha portato a tensioni tra la Spagna, guidata da Pedro Sanchez, e l’Italia. La questione riguarda in particolare la gestione di queste organizzazioni e le possibili mire di alcuni paesi sulle agenzie Onu. Nel frattempo, si segnalano reazioni di dissenso da parte del governo italiano, che ha espresso contrarietà rispetto alle proposte di riorganizzazione avanzate dalla Spagna e da altri attori coinvolti. La situazione resta al centro di un confronto acceso tra le parti.

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Giù le mani dall’ agricoltura. O, meglio, dalla gestione delle principali agenzie agricole Onu. È arrivata a un punto di rottura la diatriba tra la Spagna di Pedro Sanchez e l’ Italia sul rinnovo dei vertici della Fao. Dietro non c’è solo la volontà di due Paesi di piazzare il proprio candidato a capo dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Per l’Italia, l’ex ministro ed ex segretario dem, nonché attuale vicedirettore della Fao, Maurizio Martina, per la Spagna, il ministro socialista dell’Agricoltura, Luis Planes. C’è la determinazione del governo Sanchez di dettare la linea di quella che dovrà essere la politica agricola europea nei prossimi anni e di avere un ruolo anche nelle logiche globali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agricoltura, non c’è solo la Fao: le mire di Sanchez sulle agenzie Onu, l’ira di Lollobrigida e i piani di Trump ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Martina alla Fao, l'ira di Lollobrigida: “Sanchez ci rema contro"Il governo italiano scrive all'Ue per contestare l' "egemonia alimentare" cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle agenzie... Giornata della Madre Terra a Napoli: Colao e Bramante presentano IF&RUN sulle Agenzie OnuUna giornata dedicata alla Giornata mondiale della Madre Terra ha animato la Biblioteca De Marsico di Castel Capuano, a Napoli, tra riflessioni su... L’Albania non vuole rinnovare l’accordo con Meloni per il Cpr oltre il 2030 reddit CONFAGRICOLTURA MANIFESTO Agricoltura del futuro, a Milano il Manifesto di Confagricoltura. Schiavone Le aree interne hanno potenzialità decisive per sviluppo e territorioAl centro del confronto temi come sicurezza alimentare, innovazione, sostenibilità e ruolo dell’agricoltura negli scenari internazionali ... statoquotidiano.it Dove non c’è agricoltura forte non c’è cura di ambiente e paesaggioDunque anche dall’imprenditoria agricola empolese si lancia un grido d’allarme alla Commissione dell’Unione Europea per il taglio del 20 per cento dei fondi inserito nella nuova versione del piano ... lanazione.it