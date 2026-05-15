Aggressioni sessuali a passanti e turiste tra le strade di Alghero fermato giovane molestatore seriale

Nelle strade di Alghero, una cittadina della provincia di Sassari, sono stati segnalati diversi episodi di aggressioni sessuali ai danni di passanti e turiste. In seguito alle indagini, le forze dell’ordine hanno fermato un giovane sospettato di essere coinvolto in più di un episodio, tra cui anche una molestia su una minorenne. La polizia ha avviato le procedure per verificare eventuali collegamenti tra i fatti e l’identità dell’indagato.

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