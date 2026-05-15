Un uomo è stato aggredito e rapinato a Treviso, finendo in ospedale. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove il soggetto ha chiesto delle sigarette prima di essere colpito. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili dell’aggressione, che si sono allontanati subito dopo l’accaduto. L’ex vincitore di un reality show italiano si trovava in zona al momento dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.

? Punti chiave Come ha fatto una richiesta di sigarette a scatenare il pestaggio?. Chi sono i responsabili dell'aggressione avvenuta vicino alla stazione?. Perché i passeggeri del pulmino non sono intervenuti durante l'attacco?. Cosa hanno visto le telecamere di sorveglianza della zona ferroviaria?.? In Breve Aggressione avvenuta notte tra 9 e 10 maggio zona stazione di Treviso.. L'uomo ha mostrato un anello da 300 euro ai ragazzi stranieri.. I Carabinieri analizzano le telecamere della stazione per identificare i colpevoli.. Il fatto evidenzia rischi sicurezza per chi usa mezzi privati dopo cancellazione treni.. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, Mauro Marin è stato violentemente aggredito e rapinato nella zona della stazione ferroviaria di Treviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggredito e rapinato a Treviso: l’ex vincitore del GF finisce in ospedale

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