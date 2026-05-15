Aggredirono e violentarono una 37enne Chiesti fino a 7 anni per cinque stranieri

Cinque uomini stranieri sono stati accusati di aver aggredito e violentato una donna di 37 anni. Le accuse includono violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e lesioni. La procura ha richiesto pene che arrivano fino a sette anni di reclusione per alcuni degli imputati. L’indagine ha portato alla contestazione di più reati legati all’episodio, che si sarebbe verificato in un luogo pubblico. La fase processuale è ancora in corso.

Sono state richieste condanne fino a 7 anni per i cinque imputati a processo per l’aggressione sessuale avvenuta il 2 novembre 2020 a Correggio Secondo la ricostruzione investigativa, quel giorno un uomo e una donna furono bloccati da due scooter mentre erano in auto. Poi vennero presi a calci e pugni e sfregiati con coltelli ai volti e alle gambe. La donna, oggi 43enne, fu trascinata fino a una vicina vigna, mentre il fidanzato fu lasciato sanguinante sul luogo dell’aggressione. Poi la giovane fu fatta salire a forza su uno degli scooter, sotto la minaccia di un coltello alla gola, e condotta in una casa di Correggio, in via Canolo 44, dove si trovava anche una donna residente nel Bresciano, ora imputata: tra le mura di quest’abitazione sarebbe stata sottoposta a un abuso sessuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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