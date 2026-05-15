Una struttura sanitaria locale riceve una culletta neonatale donata da un’associazione benefica. La nuova attrezzatura è destinata alla terapia per i neonati, in particolare per il trattamento dell’ipotermia terapeutica. La consegna avviene in un incontro tra rappresentanti dell’associazione e il personale del reparto. La culletta sarà utilizzata nel reparto di terapia intensiva neonatale per aiutare i bimbi con condizioni cliniche specifiche. La donazione si inserisce in un progetto di supporto alle cure pediatriche.

Il progetto, annunciato nel luglio 2025 durante una cena di beneficenza tenutasi al Borgo degli Angeli, diventa oggi realtà dopo quasi un anno di lavoro e raccolta fondi. La nuova attrezzatura, che verrà donata alla Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale FBF di Benevento diretta dal dottor Raffaello Rabuano, rappresenta un significativo potenziamento per il reparto neonatale e sarà impiegata in casi clinici selezionati per il trattamento di specifiche patologie. Grande soddisfazione è stata espressa dall’AFMAL Benevento, che ha voluto ringraziare tutti i donatori e benefattori che hanno reso possibile l’iniziativa, insieme al direttivo locale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - AFMAL Benevento dona una culletta neonatale al Fatebenefratelli

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AFMAL dona culletta neonatale per l'ipotermia terapeutica all'Ospedale FBF Sacro Cuore di Gesù

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