affrontare il lutto di un genitore quando sei genitore

Per molte persone, perdere un genitore rappresenta un momento di grande difficoltà che si inserisce nella vita di adulti e genitori. Il lutto è un’esperienza naturale, un evento che può arrivare in qualsiasi momento e che richiede un processo di elaborazione. Quando si diventa genitori, questa perdita può assumere una nuova dimensione, coinvolgendo emozioni e responsabilità diverse. La gestione del dolore si intreccia con il ruolo di cura e protezione verso i propri figli, rendendo il percorso ancora più complesso.

Il lutto è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti nelle nostre vite di adulte e adulti. Semplicemente capita: è nella natura dell’essere umano. E tra i lutti con cui potremmo avere a che fare c’è quello di un genitore, papà o mamma, mentre siamo genitori e genitrici a nostra volta. È uno dei lutti più difficili da gestire: se abbiamo voluto bene a chi ci ha messi al mondo dobbiamo confrontarci con l’istanza dell’assenza e a nostra volta aiutare i figli e le figlie con le loro emozioni e i loro sentimenti. L’elaborazione per il lutto di un genitore. Ogni lutto richiede un’ elaborazione perché chi resta vada avanti nella vita. Questo significa scendere a patti con l’idea della morte, della caducità dell’essere umano, con quel senso di assenza che ci accompagnerà per tutta la nostra vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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