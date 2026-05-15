Affitti brevi il Tar salva il modello Firenze A Roma cresce il pressing per nuove regole

Il Tar della Toscana ha confermato la validità del regolamento comunale di Firenze sugli affitti brevi, decisione che ha riportato l’attenzione sulla questione anche a Roma. Mentre a Firenze si continua a seguire il modello approvato, nella capitale cresce la richiesta di nuove normative che regolamentino il settore. La sentenza toscana apre un dibattito più ampio sulla gestione degli affitti temporanei nelle città italiane, con diverse posizioni che si scontrano tra chi sostiene la libertà di mercato e chi chiede maggiori controlli.

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