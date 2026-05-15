Affitti brevi il Tar salva il modello Firenze A Roma cresce il pressing per nuove regole
Il Tar della Toscana ha confermato la validità del regolamento comunale di Firenze sugli affitti brevi, decisione che ha riportato l’attenzione sulla questione anche a Roma. Mentre a Firenze si continua a seguire il modello approvato, nella capitale cresce la richiesta di nuove normative che regolamentino il settore. La sentenza toscana apre un dibattito più ampio sulla gestione degli affitti temporanei nelle città italiane, con diverse posizioni che si scontrano tra chi sostiene la libertà di mercato e chi chiede maggiori controlli.
Roma, 15 maggio 2026 – La sentenza del Tar della Toscana sul regolamento del Comune di Firenze per gli affitti brevi riapre il confronto anche a Roma. I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati contro il provvedimento introdotto dall’amministrazione comunale fiorentina per limitare l’impatto dell’ overtourism nel centro storico e governare il fenomeno delle locazioni turistiche. I ricorsi erano stati presentati da operatori del settore, associazioni di categoria e privati cittadini. Al centro delle contestazioni c’erano la presunta violazione dei principi costituzionali sulla proprietà e sulla libertà d’impresa, il possibile contrasto con la Direttiva europea Servizi e il tema delle competenze legislative statali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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