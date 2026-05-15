Un giovane tifoso di nome Alexander è stato ricordato con palloncini biancazzurri, simbolo della sua squadra del cuore. Un amico stretto, con cui aveva condiviso la passione per il Pescara, ha partecipato alle commemorazioni. Le loro figlie, fin dalle scuole elementari, hanno intrecciato i loro destini, creando un legame duraturo tra le famiglie. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con amici e conoscenti che hanno reso omaggio al ragazzo scomparso.

? Punti chiave Chi era l'amico stretto che ha condiviso la passione per il Pescara?. Come si è intrecciato il destino delle loro figlie fin dalle elementari?. Cosa hanno lanciato i bambini verso il cielo durante la cerimonia?. Perché la scomparsa di Alexander ha scosso così tanto il quartiere?.? In Breve Presenza del consigliere comunale Loris Mazzioli e della moglie Francesca.. Due figlie di 17 e 10 anni vicine alla famiglia.. Lancio di palloncini bianchi e azzurri da parte dei bambini della scuola primaria.. Accompagnamento funebre con il brano Gente di Mare nella chiesa di San Nunzio Sulprizio.. Nella chiesa di San Nunzio Sulprizio in via Volta si sono riunite tante persone per dare l’ultimo saluto ad Alexander Di Girolamo, scomparso all’età di 43 anni dopo una lunga e difficile battaglia contro la malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Alexander: palloncini biancazzurri per il giovane tifoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Palloncini biancazzurri e "la canzone "Gente di Mare" per il toccante addio al tifoso Alexander Di Girolamo [VIDEO]Un toccante addio quello ad Alexander Di Girolamo, grande tifoso del Pescara e appassionato di sport, scomparso a 43 anni dopo la difficile lotta con...

Un paese in lutto. Palloncini al cielo e le note di Vasco per l’addio ad AnnalisaUna piazza gremita, un silenzio carico di emozione, poi le note di Vasco Rossi che si alzano nell’aria mentre decine di palloncini con la sua foto...

Palloncini biancazzurri e la canzone Gente di Mare per il toccante addio al tifoso Alexander Di Girolamo [VIDEO]Nella chiesa Beato Nunzio Sulprizio di via Volta si sono celebrate le esequie del 43enne scomparso dopo una battaglia contro la malattia. In tanti si sono streti intorno alla famiglia del giovane papà ... ilpescara.it

L’addio ad Alex, la mamma: Eri il figlio perfettoModena, 20 luglio 2025 – Sci di fondo appoggiati davanti alla chiesa e, al termine della cerimonia, rombo di motori e palloncini bianchi liberati in cielo. Toccante, commovente, profondo. Erano in ... ilrestodelcarlino.it