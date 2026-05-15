Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna Bagnaia in Q1
Pedro Acosta si è distinto come il pilota più rapido durante la sessione di Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto round della stagione MotoGp. Nella stessa sessione, Pecco Bagnaia ha concluso la prima parte delle qualifiche, Q1, in una posizione di partenza che potrebbe influenzare il suo risultato complessivo. La giornata si è svolta sul circuito di Barcellona, con i piloti impegnati nelle prove ufficiali prima delle qualifiche decisive per l'accesso alla pole position.
BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta è il più veloce nella Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo della Ktm firma il crono di 1’38?710, precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo Alex Marquez (+0?018) e l’altra Ktm del sudafricano Brad Binder (+0?070). Quarto tempo per l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez (+0?078), che precede di un soffio il francese Johann Zarco (Honda Lcr), quinto a 0?079 dalla testa. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0?109 davanti al connazionale e leader della classifica piloti Marco Bezzecchi su Aprilia (+ 0?121). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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