Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna Bagnaia in Q1

Pedro Acosta si è distinto come il pilota più rapido durante la sessione di Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto round della stagione MotoGp. Nella stessa sessione, Pecco Bagnaia ha concluso la prima parte delle qualifiche, Q1, in una posizione di partenza che potrebbe influenzare il suo risultato complessivo. La giornata si è svolta sul circuito di Barcellona, con i piloti impegnati nelle prove ufficiali prima delle qualifiche decisive per l'accesso alla pole position.

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