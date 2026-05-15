Accoltellamento in Sottoripa 19enne portato in carcere

Un giovane di 19 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dalla polizia in relazione a un accoltellamento avvenuto mercoledì 13 maggio in via Sottoripa. L'uomo, identificato come Oussema Ghanmi, è stato portato in carcere poco dopo l'episodio. La vittima, un altro giovane, è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

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È un 19enne di origini tunisine, Oussema Ghanmi, fermato dalla polizia, il presunto autore dell'accoltellamento di un giovane in via Sottoripa, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 maggio 2026.Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori della squadra mobile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accoltellamento in piazza Libertà: fermato e portato in caserma un giovaneL'hanno prima fermato per un controllo, poi perquisito e infine caricato a bordo del mezzo di servizio che l'ha portato in caserma. Quattro anni di carcere per rapina e accoltellamentoA Noventa di Piave, tre giorni fa, i carabinieri hanno intercettato a casa sua un 27enne, del posto, accusato di lesioni, rapina e minacce gravi ai... Accoltellamento in Sottoripa, 19enne portato in carcereLe telecamera hanno ripreso la scena. Dopo essersi avvicinato a un uomo e, senza un apparente motivo, avergli sferrato un pugno al volto, ha accoltellato un giovane, intervenuto per fermarlo ... genovatoday.it Fermato il presunto autore dell'accoltellamento di Sottoripa: è accusato di tentato omicidioSi tratta di un 19enne irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a lesioni e rapina ... ilsecoloxix.it