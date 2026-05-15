Abitare la distanza | genitori e prof a confronto sul mistero dei figli che crescono

Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni si apre martedì 19 maggio alle 20.30 al Teatro Bonci con l’incontro Abitare la distanza: un dialogo sull’adolescenza, che coinvolge l’intera comunità educante. Anna Stefi, psicoterapeuta, docente, autrice di articoli sul tema dell’adolescenza sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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