Nella galleria Roccadarme sull'autostrada A26 si è sviluppato un incendio a bordo di un camion, causando il blocco totale della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre il traffico viene deviato su percorsi alternativi. La situazione all’interno del tunnel è ancora in fase di gestione, con le operazioni di spegnimento in corso e l’evacuazione delle persone presenti. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sui tempi di riapertura.

? Domande chiave Quali percorsi alternativi si possono usare per evitare il blocco?. Come si sta evolvendo la situazione all'interno del tunnel?. Quanto tempo servirà per liberare completamente la carreggiata?. Perché la viabilità sulla SS456 del Turchino rischia di saturarsi?.? In Breve Incendio scoppiato venerdì 15 maggio 2026 intorno alle ore 18:30 al km 24+300.. Code di 5 km verso Genova e 2 km verso Gravellona Toce.. Deviazioni obbligatorie tramite svincolo Ovada e strada statale 456 del Turchino.. Percorso alternativo consigliato via D26 Predosa-Bettole per raggiungere la A7.. Un grosso mezzo pesante ha preso fuoco nel pomeriggio di questo venerdì 15 maggio 2026 all’interno della galleria Roccadarme, sulla A26 tra Ovada e Masone, bloccando completamente il traffico in direzione Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A26, caos in galleria Roccadarme: rogo di un camion blocca l’autostrada

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