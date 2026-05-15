A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli
Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli sarà chiuso dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi, e si consiglia agli automobilisti di pianificare in anticipo gli spostamenti. La carreggiata sarà riaperta al termine delle operazioni.
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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