A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli

Da avellinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli sarà chiuso dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi, e si consiglia agli automobilisti di pianificare in anticipo gli spostamenti. La carreggiata sarà riaperta al termine delle operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Frana e chiusura A14, disagi e viabilità alternativa

Video Frana e chiusura A14, disagi e viabilità alternativa

Sullo stesso argomento

A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso il tratto...

A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Candela-Grottaminarda verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura del tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 8...

Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso NapoliLo stop, reso necessario per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di mercoledì prossimo alle 6 di giovedì 9 aprile. Sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Vallata- seleziona tratto - Napoli - Pomigliano d'Arco Pomigliano d'Arco - Baiano Baiano - Valico della Vergine Valico della Vergine - Avellino Avellino - Grottaminarda Grottaminarda - Valico di Trevico ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web