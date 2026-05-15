A Roma da solo a 13 anni devo tutto a papà Gino Bevo caffè durante le partite | la storia di Luciano Darderi

Luciano Darderi, nato a Roma, ha iniziato a giocare a tennis da bambino e oggi si trova tra i primi 15 del ranking mondiale. A 13 anni si trovava da solo nella capitale e ha spesso ricordato di aver ricevuto molto dal padre, anche se ha anche parlato di momenti in cui ha bevuto caffè durante le partite. La sua carriera ha raggiunto un punto di svolta, con il sogno di diventare professionista che si sta concretizzando in modo sorprendente.

Sognava di diventare un giocatore professionista di tennis. Ora sta vivendo il momento più alto della sua carriera e vede da vicino la top 15 del ranking mondiale: «Sognavo questo momento da quando ero un ragazzino, ma ora che lo sto vivendo non mi sembra vero». A pronunciare queste parole è Luciano Darderi, la rivelazione degli Internazionali di Roma, durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nato nel 2002 a Villa Gesell, non distante da Buenos Aires, quando aveva dieci anni ha scelto la cittadinanza italiana, quella di suo nonno, originario di Fano ma trasferitosi in Argentina. Proprio a Roma, città in cui « mi sono trasferito da solo a 13 anni » ha messo a referto due imprese. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AURORA SCOPRE CHE RUMI E JINU AVRANNO UN BAMBINO. K-POP DEMON HUNTERS CONTRO SAJA BOYS

Sullo stesso argomento

Il diario di Darderi: "Gino mi ha fatto da papà e mamma. Vaffa e disciplina, se sono n.19 lo devo a lui"In quest’età dell’oro del tennis italiano, abbiamo la fortuna di poter contare su diversi top player accanto a Jannik Sinner: atleti, ragazzi che...

Leggi anche: Darderi: "Mia nonna mi dava di nascosto la pensione, da solo a Roma a 13 anni. Con l'Italia non per soldi"

Solo conferme su #DelVescovo. Ha da tempo l’accordo con la Roma x.com

Viaggio da solo a Rimini – domande specifiche (3-7 maggio) reddit

Calciomercato Roma, da Fabio Silva a Sancho: le news e come stanno le coseLa Roma continua a lavorare per Fabio Silva. La situazione, però, resta difficile e per formalizzare la chiusura i giallorossi hanno prima bisogno di una cessione. Il suo eventuale arrivo, poi, non ... sport.sky.it

Vasquez alla Roma: solo un colombiano prima di lui, ve lo ricordate?Nonostante la trattativa tra la Roma e la Cremonese per il trasferimento di Gollini si sia arenata, la Roma ha deciso di tesserare il portiere Devis Vasquez per fargli fare da vice Svilar. L'estremo ... corrieredellosport.it