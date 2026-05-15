A Milano le auto sono sempre più vecchie ma in Lombardia va anche peggio | i dati la classifica e la batosta sulle assicurazioni

A Milano le auto circolanti sono ormai più longeve rispetto al passato, con una media d’età che si avvicina ai dodici anni. Tuttavia, la regione Lombardia registra una situazione ancora più critica, con vetture che in media sono più vecchie di un anno rispetto alla capitale economica. Il dato emerge dai rilevamenti annuali, che mostrano un aumento del 2% dell’età media delle automobili rispetto all’anno precedente. Questi numeri riflettono un quadro di vetture meno recenti rispetto a qualche anno fa.

A Milano le auto in circolazione sono sempre più vecchie, ma non è la città che performa peggio. In generale il trend Lombardo è al ribasso, con vetture che mediamente sfiorano i 12 anni d'età, in aumento del 2% su base annua. In Italia la situazione è anche ‘peggiore’: la media a livello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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