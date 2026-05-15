A Mandello arriva una grande novità per gli sportivi | un campo da padel

A Mandello si aggiunge un nuovo spazio dedicato allo sport, con l’apertura di un campo da padel all’interno del centro sportivo di Pra’ Magno. La struttura rappresenta una novità per il territorio, che ora dispone di un’area dedicata a questa disciplina. L’apertura è stata annunciata di recente e rappresenta un’opportunità per gli appassionati di sport che desiderano praticare questa attività nel comune lariano. La struttura si inserisce tra le nuove installazioni sportive della zona.

Apre a Mandello, in seno al centro sportivo di Pra' Magno, un nuovo campo da padel. Si tratta di una novità assoluta per il comune lariano.L'annuncio è giunto direttamente dalla Polisportiva Mandello, associazione che gestisce la struttura di via Pra' Magno 8. Il campo, che sorge con vista lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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