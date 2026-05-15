A che punto sono i diritti lgbt+ in Europa?
Negli ultimi anni, in Europa, i diritti delle persone LGBT+ sono stati oggetto di molte discussioni e cambiamenti legislativi, con alcune nazioni che hanno introdotto leggi più inclusive. Tuttavia, nonostante i progressi, la violenza e le aggressioni contro la comunità LGBT+ continuano a essere segnalate anche in paesi considerati progressisti. La Spagna, ad esempio, è uno di questi, dove si registra un aumento degli atti di violenza nei confronti delle persone LGBT+. I dati disponibili mostrano una tendenza complessa e in evoluzione.
Nel 2001 la Romania è stato l’ultimo paese europeo a depenalizzare l’omosessualità. Nello stesso anno, i Paesi Bassi sono diventati il primo stato al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che anche se oggi i diritti delle persone lgbt+ fanno parte degli obiettivi dell’Unione europea, i paesi che la compongono si muovono in ordine sparso. E perfino negli stati più attenti al tema, come la Spagna, le aggressioni verso per la comunità lgbt+ sono in aumento. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma... 🔗 Leggi su Internazionale.it
Your License Plate SECRETLY Funds ANTI-LGBTQ Group That Overturned Conversion Therapy Ban
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